Marcelo Torres relembra cena que mais lhe marcou no Iraque: "Não é uma cena de guerra"

Jornalista viu o dia a dia de um povo cujo país estava em guerra

Na Telinha - 10 de março de 2026

Atualmente na Times Brasil CNBC, Marcelo Torres relembrou a cena que mais lhe marcou quando passou pelo Iraque, em 2006.

Há 20 anos, o país vivia um conflito tenso, mas não foi exatamente algo ligado ao tema que lhe marcou tanto.

“Lembro até hoje, não é uma cena de guerra, uma cena de medo, uma cena de combate”, começou ele numa entrevista concedida ao NaTelinha Talk na noite dessa segunda-feira (9).

“A cena que mais me comove, que eu lembro até hoje, foi de ver uma mãe levando duas filhas para a escola.

E você via o cuidado que ela tinha com as filhas, as menininhas, vestidas de cor de rosinha, arrumadinhas, de 7, 8 anos de idade, com a mochilinhas nas costas e passando no meio de uma rua que tava toda com barricadas, como é?

Arame farpado.

E você vê o feirante acordar, ir para a feira vender a coisa dele”, disse à Carol Gazal.

