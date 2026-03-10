Marcelo Torres relembra cena que mais lhe marcou no Iraque: "Não é uma cena de guerra"

Jornalista viu o dia a dia de um povo cujo país estava em guerra

Na Telinha -
Marcelo Torres relembra cena que mais lhe marcou no Iraque: "Não é uma cena de guerra"

Atualmente na Times Brasil CNBC, Marcelo Torres relembrou a cena que mais lhe marcou quando passou pelo Iraque, em 2006.

Há 20 anos, o país vivia um conflito tenso, mas não foi exatamente algo ligado ao tema que lhe marcou tanto.

“Lembro até hoje, não é uma cena de guerra, uma cena de medo, uma cena de combate”, começou ele numa entrevista concedida ao NaTelinha Talk na noite dessa segunda-feira (9).

Leia também

“A cena que mais me comove, que eu lembro até hoje, foi de ver uma mãe levando duas filhas para a escola.

E você via o cuidado que ela tinha com as filhas, as menininhas, vestidas de cor de rosinha, arrumadinhas, de 7, 8 anos de idade, com a mochilinhas nas costas e passando no meio de uma rua que tava toda com barricadas, como é?

Arame farpado.

E você vê o feirante acordar, ir para a feira vender a coisa dele”, disse à Carol Gazal.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.