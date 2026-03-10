Marcelo Torres revela objetivo do Times Brasil CNBC e explica risco

Jornalista destacou importância de checar as informações

Marcelo Torres revela objetivo do Times Brasil CNBC e explica risco

Apresentador do Radar no Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC, Marcelo Torres esteve no NaTelinha Talk de segunda-feira (9) e revelou o objetivo da emissora, que estreou em 2024.

O jornalista também explicou que o canal pode oferecer um grande risco caso não cheque corretamente suas informações.

“A gente faz um grande esforço para dar, em primeira mão, notícias importantes e relevantes, porque no mundo dos negócios isso interessa muito.

Uma notícia que pauta o mercado pode fazer a Bolsa virar de ponta-cabeça da noite para o dia”, detalhou.

