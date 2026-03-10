Quem vai sair no Paredão do BBB 26? Enquete NT mostra participante com grande diferença
Paredão tem Babu, Milena e Chaiany
Nesta terça-feira (10), o BBB 26 conhece seu mais novo eliminado.
Babu Santana, Chaiany e Milena disputam a berlinda e um deles deixará a competição.
Segundo a Enquete NT, o confronto já está definido, embora dois dos três competidores se destacam entre os votos, mostrando que há grupos divididos.
Segundo dados da enquete do NaTelinha, Babu Santana será eliminado.
Atualmente, ele conta com 58,6% dos votos, bem à frente da segunda colocada.
Tia Milena, que vem garantindo ter certeza de que permanecerá na competição, está em segundo lugar com 37,7%.
Já Chaiany parece fora de risco, uma vez que ela não aparenta estar na mira de nenhuma das torcidas e está com apenas 3,7% dos votantes do NaTelinha até este momento.