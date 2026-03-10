Rainha da Sucata: Na sarjeta, Laurinha toma banho de lama

Vilã é atingida por limusine em que está Alaíde, ex-empregada da madame, a caminho de casamento

Na Telinha -
Rainha da Sucata: Na sarjeta, Laurinha toma banho de lama

Em Rainha da Sucata, Laurinha (Glória Menezes) vai terminar na sarjeta, tomando um banho de lama.

Na miséria, a vilã é obrigada a vender o próprio carro e passa a andar a pé.

A derrocada da vilã vai ao ar nos últimos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Leia também

Sem nem um tostão no bolso, Laurinha será obrigada a fazer as compras de casa ao lado de Isabelle (Cleyde Yáconis).

“Que horror!

Fazer feira a pé!

Sem carro, sem mordomo, sem nada!”, dirá a grã-fina.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.