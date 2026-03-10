Ratinho reclama de mudanças de horário no SBT: "Cada dia eles mudam"

"Estão trocando meu horário para ver se eu peço as contas", disse ele

Na Telinha -
Ratinho reclama de mudanças de horário no SBT: "Cada dia eles mudam"

Ratinho abriu seu programa na noite dessa segunda-feira (9) reclamando das trocas de horário que tem sofrido.

“Boa noite, Brasil.

Começa mais um programa com o Dez ou Mil ao vivo para o Brasil inteiro.

Leia também

Agora é às 21h45″, anunciou.

“Cada dia eles mudam: era 22h30, passou para 22h, depois 21h30, agora é 21h45 e amanhã vai ser às 2h da manhã.

E assim vai”, disse.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.