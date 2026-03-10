Ratinho reclama de mudanças de horário no SBT: "Cada dia eles mudam"
"Estão trocando meu horário para ver se eu peço as contas", disse ele
Ratinho abriu seu programa na noite dessa segunda-feira (9) reclamando das trocas de horário que tem sofrido.
“Boa noite, Brasil.
Começa mais um programa com o Dez ou Mil ao vivo para o Brasil inteiro.
Agora é às 21h45″, anunciou.
“Cada dia eles mudam: era 22h30, passou para 22h, depois 21h30, agora é 21h45 e amanhã vai ser às 2h da manhã.
E assim vai”, disse.