Samira faz a caveira de Solange Couto para Jordana no BBB 26: "Fala mal de você"
Atendente de bar conversou com sisters
Nesta terça-feira (10) no BBB 26, após conversar com Alberto Cowboy, Samira voltou ao quarto Sonho de Voar para alertar Jordana e Marciele.
A atendente de bar fez a caveira de Solange Couto para as colegas de confinamento e disse que, para a famosa, é fácil enfrenta-la.
“Quando ela vira as costas, ela fala mal de você”, revelou ela, para Jordana.
A advogada perguntou o que a Camarote diz sobre ela e a gaúcha respondeu: “Fala mal de todo mundo […] Não sou boa de ‘decoração’, não”.