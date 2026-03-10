Samira faz a caveira de Solange Couto para Jordana no BBB 26: "Fala mal de você"

Atendente de bar conversou com sisters

Nesta terça-feira (10) no BBB 26, após conversar com Alberto Cowboy, Samira voltou ao quarto Sonho de Voar para alertar Jordana e Marciele.

A atendente de bar fez a caveira de Solange Couto para as colegas de confinamento e disse que, para a famosa, é fácil enfrenta-la.

“Quando ela vira as costas, ela fala mal de você”, revelou ela, para Jordana.

A advogada perguntou o que a Camarote diz sobre ela e a gaúcha respondeu: “Fala mal de todo mundo […] Não sou boa de ‘decoração’, não”.

