SBT anuncia remake de A Usurpadora nas madrugadas e acaba com o Podnight

Emissora anunciou novidades na programação

Na Telinha - 10 de março de 2026

Na tarde desta terça-feira (10), o SBT anunciou uma série de novidades em sua programação.

A partir da próxima segunda (16), logo após o Operação Mesquita, estreia o remake da novela A Usurpadora (2019), na faixa que atualmente é ocupada pela sessão SBT Podnight.

A série de 25 episódios está disponível na Netflix e reimagina a trama que foi um fenômeno no mundo inteiro.

Na nova versão, Paola Miranda, primeira-dama do México, obriga sua gêmea, Paulina Doria, a assumir seu lugar para forjar a própria morte e fugir.

A produção é protagonizada por Sandra Echeverría, que vive as irmãs.

Leia conteúdo completo aqui.