Sonia Abrão se revolta com elogio de Chaiany a 'pernão' de Babu no BBB 26: "Somos palhaços?"

Apresentadora apostou que goiana tem desvio de caráter

Na Telinha - 10 de março de 2026

No A Tarde é Sua desta terça-feira (10), Sonia Abrão se mostrou revoltada com as últimas atitudes de Chaiany no BBB 26.

A apresentadora não gostou de ouvir a goiana elogiando o ‘pernão’ de Babu Santana, nem cogitando ter algo com o ator aqui fora, e perguntou se as pessoas que a defenderam de um suposto assédio são palhaças.

“As coisas que ela vem fazendo de ontem pra hoje, só posso dizer uma coisa para vocês: vergonha na cara não é pra todo mundo.

A gente perde o maior tempão aqui falando, defendendo a Chaiany das audácias e abusos do Babu e ela vem falar para ele que ele tem um pernão que é uma delícia?”, questionou.

