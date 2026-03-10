Técnica para limpar a máquina de lavar sem precisar desmontar o tambor

Método simples com vinagre e água quente ajuda a eliminar odores, resíduos de sabão e bactérias que se acumulam dentro da lavadora

Gabriel Yuri Souto - 10 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Manter a máquina de lavar limpa faz diferença direta no cheiro das roupas e no desempenho do aparelho. Afinal, com o uso frequente, resíduos de sabão, amaciante, fiapos e até sujeira da água acabam se acumulando dentro do equipamento.

Como consequência, o ambiente se torna ideal para o surgimento de mofo, bactérias e odores desagradáveis.

A dica de limpeza foi apresentada em conteúdo publicado pela criadora Tamiles Santos Brito, que explicou como higienizar a máquina sem precisar desmontar o tambor. Segundo ela, o procedimento é simples e utiliza água quente e vinagre branco durante um ciclo de lavagem vazio.

Assim, além de ser prático, o método também ajuda a manter o aparelho funcionando melhor.

Por que é importante limpar a máquina de lavar

A cada ciclo de lavagem, pequenas quantidades de detergente, amaciante e sujeira permanecem no interior do equipamento. Com o tempo, esses resíduos ficam presos no tambor, na borracha de vedação e no dispenser de sabão.

Além disso, a umidade constante favorece o aparecimento de fungos e bactérias. Por isso, muitas máquinas passam a apresentar cheiro forte depois de algum tempo de uso.

Como resultado, as roupas podem sair da lavagem com odor desagradável. Em alguns casos, também podem aparecer manchas ou sensação de que o equipamento perdeu eficiência.

Por esse motivo, especialistas recomendam criar o hábito de higienizar a máquina periodicamente. Dessa forma, o aparelho continua funcionando bem por mais tempo.

Como limpar a máquina de lavar sem desmontar o tambor

De acordo com Tamiles Santos Brito, é possível fazer uma limpeza completa sem desmontar nenhuma peça. Para isso, basta realizar um ciclo vazio utilizando água quente e vinagre branco.

Veja o passo a passo:

Primeiro, verifique se a máquina está vazia, sem roupas ou objetos no tambor

Em seguida, escolha o ciclo mais longo de lavagem, preferencialmente o modo pesado

Depois, ative a opção de água quente, caso o modelo permita

Em seguida, adicione 1 a 2 litros de vinagre branco no tambor ou no dispenser

Por fim, inicie o ciclo e deixe a máquina completar todo o processo

Durante a lavagem, o vinagre atua como um desengordurante suave. Além disso, ele ajuda a dissolver resíduos de sabão e eliminar mofo acumulado.

Assim, em muitos casos, apenas um ciclo já melhora bastante o cheiro interno da máquina.

Produtos que podem reforçar a limpeza

Além do vinagre, alguns produtos simples podem ajudar a intensificar a limpeza da lavadora.

Entre as opções mais usadas estão:

Bicarbonato de sódio: meia xícara no tambor ajuda a neutralizar odores persistentes

Pano com vinagre: ideal para limpar a borracha de vedação das máquinas frontais

Escova pequena ou escova de dentes: útil para limpar cantos do dispenser de sabão

No entanto, é importante evitar produtos abrasivos ou excesso de água sanitária. Isso porque essas substâncias podem danificar componentes internos da máquina.

Portanto, sempre que possível, o ideal é consultar o manual do fabricante antes de utilizar qualquer produto.

Com que frequência fazer a limpeza

A frequência de limpeza depende do uso da máquina. Em casas onde o equipamento funciona quase todos os dias, o ideal é fazer a higienização a cada 30 ou 40 dias.

Por outro lado, em residências com uso moderado, o intervalo pode chegar a dois meses.

Além disso, alguns sinais indicam que chegou a hora de repetir a limpeza:

Cheiro forte ao abrir a tampa ou porta

Roupas com odor desagradável após a lavagem

Presença de limo ou manchas na borracha de vedação

Acúmulo de sabão no dispenser

Assim, com cuidados simples e regulares, é possível manter a máquina funcionando melhor. Além disso, a manutenção preventiva ajuda a evitar gastos com assistência técnica.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!