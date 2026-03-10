Três Graças: Ferette vira corno dentro de casa

Arminda esconde amante como mordomo e cria situação explosiva no apartamento

A novela Três Graças prepara uma sequência marcada por tensão e ironia dramática dentro do próprio lar de Ferette (Murilo Benício).

O empresário passa a conviver com o homem que mantém um envolvimento com sua esposa, sem perceber o que está acontecendo sob seu próprio teto.

A situação começa quando Arminda (Grazi Massafera) toma uma decisão arriscada: transformar Joaquim (Marcos Palmeira) em mordomo do apartamento onde vive com o marido.

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

