Três Graças: Ferette vira corno dentro de casa

Arminda esconde amante como mordomo e cria situação explosiva no apartamento

Na Telinha - 10 de março de 2026

A novela Três Graças prepara uma sequência marcada por tensão e ironia dramática dentro do próprio lar de Ferette (Murilo Benício).

O empresário passa a conviver com o homem que mantém um envolvimento com sua esposa, sem perceber o que está acontecendo sob seu próprio teto.

A situação começa quando Arminda (Grazi Massafera) toma uma decisão arriscada: transformar Joaquim (Marcos Palmeira) em mordomo do apartamento onde vive com o marido.

