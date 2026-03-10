Três Graças: Gerluce confessa crime para defender a família
Ferette ameaça a neta da cuidadora e exige de volta o dinheiro que estava dentro da estátua
Nos próximos capítulos de Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) tem sua família ameaçada por Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), que cobram os R$ 5 milhões que estavam dentro da estátua, e pensa em se entregar para a polícia e contar o que sabe sobre o esquema criminoso da Fundação.
Depois da denúncia da Casa de Farinha, a vilã dá queixa na delegacia de Paulinho (Romulo Estrela) sobre o roubo da estátua e acusa Rogério (Eduardo Moscovis) como represália.