Três Graças: Joaquim assume disfarce e passa a viver sob o mesmo teto de Ferette
Estratégia de Arminda cria situação arriscada para fugitivo procurado pela polícia
A novela Três Graças prepara uma sequência de tensão envolvendo Arminda (Grazi Massafera) e Joaquim (Marcos Palmeira).
Em uma estratégia inesperada, a personagem decide transformar o sucateiro em mordomo do apartamento que divide com Ferette (Murilo Benício), criando uma situação arriscada para todos os envolvidos.
Para assumir o novo papel, Joaquim surge com aparência diferente.
O personagem aparece com cabelos cortados e roupas mais alinhadas, compondo um disfarce para circular pela casa sem levantar suspeitas.