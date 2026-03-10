Três Graças: Joaquim assume disfarce e passa a viver sob o mesmo teto de Ferette

Estratégia de Arminda cria situação arriscada para fugitivo procurado pela polícia

Na Telinha - 10 de março de 2026

A novela Três Graças prepara uma sequência de tensão envolvendo Arminda (Grazi Massafera) e Joaquim (Marcos Palmeira).

Em uma estratégia inesperada, a personagem decide transformar o sucateiro em mordomo do apartamento que divide com Ferette (Murilo Benício), criando uma situação arriscada para todos os envolvidos.

Para assumir o novo papel, Joaquim surge com aparência diferente.

O personagem aparece com cabelos cortados e roupas mais alinhadas, compondo um disfarce para circular pela casa sem levantar suspeitas.

Leia conteúdo completo aqui.