Três Graças: Joaquim assume disfarce e passa a viver sob o mesmo teto de Ferette

Estratégia de Arminda cria situação arriscada para fugitivo procurado pela polícia

Na Telinha -
Três Graças: Joaquim assume disfarce e passa a viver sob o mesmo teto de Ferette

A novela Três Graças prepara uma sequência de tensão envolvendo Arminda (Grazi Massafera) e Joaquim (Marcos Palmeira).

Em uma estratégia inesperada, a personagem decide transformar o sucateiro em mordomo do apartamento que divide com Ferette (Murilo Benício), criando uma situação arriscada para todos os envolvidos.

Para assumir o novo papel, Joaquim surge com aparência diferente.

Leia também

O personagem aparece com cabelos cortados e roupas mais alinhadas, compondo um disfarce para circular pela casa sem levantar suspeitas.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.