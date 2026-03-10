Três Graças: Rogério humilha e escorraça Ferette de Fundação

Decisão judicial muda o controle da instituição e provoca derrota pública do vilão

Na Telinha - 10 de março de 2026

A novela Três Graças prepara uma sequência decisiva para o conflito pelo controle da Fundação Ferette.

O episódio marca a virada de poder dentro da instituição e culmina com a saída constrangedora de Ferette (Murilo Benício), que perde o comando do local diante de aliados e funcionários.

A movimentação começa quando Rogério (Eduardo Moscovis) chega ao prédio da fundação acompanhado de um grupo de aliados.

A presença coletiva indica que a visita não é apenas protocolar.

Ao lado dele estão pessoas dispostas a sustentar a mudança de comando naquele momento.

