Três Graças: Rogério humilha e escorraça Ferette de Fundação
Decisão judicial muda o controle da instituição e provoca derrota pública do vilão
A novela Três Graças prepara uma sequência decisiva para o conflito pelo controle da Fundação Ferette.
O episódio marca a virada de poder dentro da instituição e culmina com a saída constrangedora de Ferette (Murilo Benício), que perde o comando do local diante de aliados e funcionários.
A movimentação começa quando Rogério (Eduardo Moscovis) chega ao prédio da fundação acompanhado de um grupo de aliados.
A presença coletiva indica que a visita não é apenas protocolar.
Ao lado dele estão pessoas dispostas a sustentar a mudança de comando naquele momento.