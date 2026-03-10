Três Graças: Rogério humilha e escorraça Ferette de Fundação

Decisão judicial muda o controle da instituição e provoca derrota pública do vilão

Na Telinha -
Três Graças: Rogério humilha e escorraça Ferette de Fundação

A novela Três Graças prepara uma sequência decisiva para o conflito pelo controle da Fundação Ferette.

O episódio marca a virada de poder dentro da instituição e culmina com a saída constrangedora de Ferette (Murilo Benício), que perde o comando do local diante de aliados e funcionários.

A movimentação começa quando Rogério (Eduardo Moscovis) chega ao prédio da fundação acompanhado de um grupo de aliados.

Leia também

A presença coletiva indica que a visita não é apenas protocolar.

Ao lado dele estão pessoas dispostas a sustentar a mudança de comando naquele momento.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.