Três Graças: Viviane vai presa e Ferette debocha: "Ala feminina ou masculina?"

Vilão dispara comentários transfóbicos sobre a ex-namorada de Leonardo

Na Telinha -
Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) arma para Viviane (Gabriela Loran) ser presa, acusada de distribuir medicamentos falsos à comunidade da Chacrinha.

Questionado por Leonardo (Pedro Novaes), o vilão pergunta se a farmacêutica está na ala feminina ou masculina.

Na mira da polícia desde a denúncia anônima de Rogério (Eduardo Moscovis) sobre a Casa de Farinha, o magnata fará de tudo para desviar o foco sobre ele e jogar em cima dos seus desafetos.

