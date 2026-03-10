Três Graças: Viviane vai presa e Ferette debocha: "Ala feminina ou masculina?"
Vilão dispara comentários transfóbicos sobre a ex-namorada de Leonardo
Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) arma para Viviane (Gabriela Loran) ser presa, acusada de distribuir medicamentos falsos à comunidade da Chacrinha.
Questionado por Leonardo (Pedro Novaes), o vilão pergunta se a farmacêutica está na ala feminina ou masculina.
Na mira da polícia desde a denúncia anônima de Rogério (Eduardo Moscovis) sobre a Casa de Farinha, o magnata fará de tudo para desviar o foco sobre ele e jogar em cima dos seus desafetos.