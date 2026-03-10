Três Graças: Zenilda conduz virada e expõe derrota pública de Ferette
Advogada sustenta ofensiva jurídica que devolve comando da fundação a Rogério
A novela Três Graças reserva uma sequência decisiva para a disputa pelo controle da Fundação Ferette.
No centro do episódio está Zenilda (Andréia Horta), que assume papel determinante na queda de Ferette (Murilo Benício) e na retomada da presidência por Rogério (Eduardo Moscovis).
A ofensiva começa quando Rogério chega ao prédio da fundação acompanhado por um grupo de aliados.
A presença coletiva indica que o momento não é apenas simbólico, mas também estratégico.
O grupo entra disposto a enfrentar diretamente o vilão no espaço que ele vinha controlando.