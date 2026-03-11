Babu Santana revela que aceitou o BBB 26 por gratidão e dinheiro: "Nunca é demais"

Ator afirmou que passou a ter mais visibilidade a partir do BBB 20

Na Telinha -
Babu Santana revela que aceitou o BBB 26 por gratidão e dinheiro: "Nunca é demais"

Babu Santana afirmou que aceitou o convite para retornar ao Big Brother Brasil por dois motivos: gratidão e dinheiro, é claro.

“A gente não sabia que [o prêmio] era R$ 5,4 milhões.

Ficamos sabendo quando entrou.

Leia também

50% foi de gratidão”, garantiu em entrevista à Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (11).

“Por mais que eu tivesse uma carreira de uma forma bem concreta, poucas pessoas conheciam meu trabalho.

O BBB 20 me projeta nacionalmente.

Hoje, onde vou, as pessoas sabem quem é o Babu Santana.

Meus trabalhos tiveram mais visibilidade”, valorizou ao Mais Você.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.