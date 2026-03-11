Babu Santana revela que aceitou o BBB 26 por gratidão e dinheiro: "Nunca é demais"
Ator afirmou que passou a ter mais visibilidade a partir do BBB 20
Babu Santana afirmou que aceitou o convite para retornar ao Big Brother Brasil por dois motivos: gratidão e dinheiro, é claro.
“A gente não sabia que [o prêmio] era R$ 5,4 milhões.
Ficamos sabendo quando entrou.
50% foi de gratidão”, garantiu em entrevista à Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (11).
“Por mais que eu tivesse uma carreira de uma forma bem concreta, poucas pessoas conheciam meu trabalho.
O BBB 20 me projeta nacionalmente.
Hoje, onde vou, as pessoas sabem quem é o Babu Santana.
Meus trabalhos tiveram mais visibilidade”, valorizou ao Mais Você.