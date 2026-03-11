BBB 26: Ana Maria Braga questiona se Babu Santana é machista e dá 'fecho' no ator

"Mulher vale o ano inteiro, né, Babu?", repreendeu

Na Telinha -
Ana Maria Braga foi direta ao questionar Babu Santana sobre seu comportamento no BBB 26.

O Mais Você exibiu um embate entre ele e Ana Paula Renault.

“Dominou o discurso de igualdade, mas parece não lidar bem com o protagonismo feminino.

Parece um pouco de machismo.

Se considera que tem esse comportamento?”, quis saber a apresentadora.

“O jogo propõe um embate.

Ele se propõe a ter tretas.

Peço desculpas a toda mulher que se sentiu ofendida, por estar numa semana próxima à das mulheres”, justificou ele.

“Mulher vale o ano todo, né, Babu?”, rebateu a loira.

