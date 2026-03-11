BBB 26: Ana Maria Braga questiona se Babu Santana é machista e dá 'fecho' no ator
"Mulher vale o ano inteiro, né, Babu?", repreendeu
Ana Maria Braga foi direta ao questionar Babu Santana sobre seu comportamento no BBB 26.
O Mais Você exibiu um embate entre ele e Ana Paula Renault.
“Dominou o discurso de igualdade, mas parece não lidar bem com o protagonismo feminino.
Parece um pouco de machismo.
Se considera que tem esse comportamento?”, quis saber a apresentadora.
“O jogo propõe um embate.
Ele se propõe a ter tretas.
Peço desculpas a toda mulher que se sentiu ofendida, por estar numa semana próxima à das mulheres”, justificou ele.
“Mulher vale o ano todo, né, Babu?”, rebateu a loira.