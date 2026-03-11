BBB 26: Ana Paula chora e admite tensão após Babu ser eliminado

A jornalista recebeu o apoio de Milena e Juliano Floss

Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula chora e admite tensão após Babu ser eliminado

Ana Paula Renault não segurou as lágrimas logo após a eliminação de Babu Santana do BBB 26 na última terça-feira (10).

Em conversa com Milena e Juliano Floss no quarto, a veterana admitiu que estava bastante tensa.

“Até então, a gente já não era mais um grupo, já tinha tido a questão da traição.

Leia também

Então, não acho justo falar que um de nós colocou ele, não foi isso.

A gente já estava separado e estava tudo nítido”, comentou a jornalista.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.