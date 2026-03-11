BBB 26: Ana Paula chora e admite tensão após Babu ser eliminado
A jornalista recebeu o apoio de Milena e Juliano Floss
Ana Paula Renault não segurou as lágrimas logo após a eliminação de Babu Santana do BBB 26 na última terça-feira (10).
Em conversa com Milena e Juliano Floss no quarto, a veterana admitiu que estava bastante tensa.
“Até então, a gente já não era mais um grupo, já tinha tido a questão da traição.
Então, não acho justo falar que um de nós colocou ele, não foi isso.
A gente já estava separado e estava tudo nítido”, comentou a jornalista.