BBB 26: Ana Paula chora e admite tensão após Babu ser eliminado

A jornalista recebeu o apoio de Milena e Juliano Floss

Na Telinha - 11 de março de 2026

Ana Paula Renault não segurou as lágrimas logo após a eliminação de Babu Santana do BBB 26 na última terça-feira (10).

Em conversa com Milena e Juliano Floss no quarto, a veterana admitiu que estava bastante tensa.

“Até então, a gente já não era mais um grupo, já tinha tido a questão da traição.

Então, não acho justo falar que um de nós colocou ele, não foi isso.

A gente já estava separado e estava tudo nítido”, comentou a jornalista.

