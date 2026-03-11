BBB 26: Ana Paula e Cowboy trocam farpas: "Acho bom você ter coragem"
A jornalista e o empresário bateram boca após a eliminação de Babu Santana
Ana Paula Renault e Alberto Cowboy se estranharam na tarde desta quarta-feira (11) no BBB 26.
Um dia após a eliminação de Babu Santana, a sister resolveu confrontar o adversário a respeito de mais uma vez indicar ao paredão alguém que não foi eliminado.
“Está repetindo as mesmas pautas, Ana Claudia [Ana Paula].
Você me chama pelo nome que não é meu.
Você repete as mesmas coisas”, disse o brother, ao que a loira o acusou de adotar o mesmo discurso de Babu.