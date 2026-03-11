BBB 26: Cowboy debocha de Ana Paula: "Você estava meio fraca"

O empresário e a jornalista trocaram farpas na tarde desta quarta-feira (11)

O bate-boca entre Alberto Cowboy e Ana Paula Renault tomou conta do BBB 26 na tarde desta quarta-feira (11).

Depois de se dirigir ao quarto, a jornalista voltou à área externa ao ouvir o empresário falando mal dela.

“Continuo sendo eu.

Agora continue acelerando, porque você estava meio fraca.

Estava desacelerada, desanimada do jogo”, afirmou o ex-participante do BBB 7, em conversa com Jordana e Solange Couto.

