BBB 26: Cowboy debocha de Ana Paula: "Você estava meio fraca"
O empresário e a jornalista trocaram farpas na tarde desta quarta-feira (11)
O bate-boca entre Alberto Cowboy e Ana Paula Renault tomou conta do BBB 26 na tarde desta quarta-feira (11).
Depois de se dirigir ao quarto, a jornalista voltou à área externa ao ouvir o empresário falando mal dela.
“Continuo sendo eu.
Agora continue acelerando, porque você estava meio fraca.
Estava desacelerada, desanimada do jogo”, afirmou o ex-participante do BBB 7, em conversa com Jordana e Solange Couto.