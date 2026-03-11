BBB 26: Jordana critica jogo de Cowboy e se nega a fazer aliança com Solange
A advogada reclamou da postura do aliado em conversa com Marciele
Em conversa com Marciele, Jordana expôs que anda incomodada com alguns movimentos de Alberto Cowboy no BBB 26.
Para a brasiliense, é perceptível que há uma diferença no comportamento do veterano para com algumas pessoas.
“O Cowboy adora fazer meio de campo para todo mundo, apaziguar.
Mas, com o Jonas, ele não fez.
Por isso, que fiz questão de perguntar”, disse a advogada e modelo.