BBB 26: Juliano revela que quer ser amigo de Babu fora da casa; eliminado fala sobre afastamento

O dançarino trocou uma ideia com Chaiany e admitiu que ficou triste com a eliminação do "paizão"

Na Telinha -
BBB 26: Juliano revela que quer ser amigo de Babu fora da casa; eliminado fala sobre afastamento

Juliano Floss também ficou sentido com a eliminação de Babu Santana do BBB 26 – o ator deixou o reality show da Globo na última terça-feira (10) com quase 69% dos votos.

Em conversa com Chaiany, o dançarino abriu o coração e lamentou o desfecho.

“Estou baqueado.

Leia também

Qualquer um de vocês que saísse, apesar de jogo, eu iria fica assim.

Só que o Babu é uma pessoa que me abraçou muito aqui dentro”, destacou o namorado da cantora Marina Sena.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.