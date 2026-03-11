BBB 26: Juliano revela que quer ser amigo de Babu fora da casa; eliminado fala sobre afastamento
O dançarino trocou uma ideia com Chaiany e admitiu que ficou triste com a eliminação do "paizão"
Juliano Floss também ficou sentido com a eliminação de Babu Santana do BBB 26 – o ator deixou o reality show da Globo na última terça-feira (10) com quase 69% dos votos.
Em conversa com Chaiany, o dançarino abriu o coração e lamentou o desfecho.
“Estou baqueado.
Qualquer um de vocês que saísse, apesar de jogo, eu iria fica assim.
Só que o Babu é uma pessoa que me abraçou muito aqui dentro”, destacou o namorado da cantora Marina Sena.