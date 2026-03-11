BBB 26: Pela 1ª vez, Cowboy admite força de Ana Paula: "Vai se achar a dona da razão"

O empresário falou sobre a rival em conversa com Jordana, Marciele e Jonas Sulzbach

Na Telinha -
A eliminação de Babu Santana no oitavo paredão do BBB 26 – o ator recebeu quase 69% dos votos – levou a uma reflexão por parte de Alberto Cowboy.

Em conversa com Jordana, Marciele e Jonas Sulzbach, o veterano admitiu, pela primeira vez, a força de Ana Paula Renault.

“O que eu não queria que saísse.

Qualquer uma das outras duas [Chaiany ou Milena], pra mim, já tava melhor”, disse o ex-participante do BBB 7.

“Ah, Cowboy, para que você sabe que vai ser bom pra você, pra gente, não vem com essa, não”, disparou a advogada.

