BBB 26: Samira tenta arrancar informação de Cowboy e leva invertida
Sister quer saber se será barrada da festa
Na tarde desta quarta-feira (11) no BBB 26, Samira pressionou Alberto Cowboy para saber se irá para o Barrado no Baile.
O veterano quis fazer mistério sobre a decisão, mas a atendente de bar insistiu afirmando que precisa saber para não se arrumar muito à toa.
“Eu preciso saber pra ver que roupa eu me organizo, senão…
tô na lista?”, perguntou a gaúcha.
O ex-participante do BBB 7 lembrou que, quando ela era a Líder, ele não foi avisado com antecedência de que não poderia curtir a noitada dedicada à ela.
“Você me avisou?”, devolveu.