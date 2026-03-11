BBB 26: Samira tenta arrancar informação de Cowboy e leva invertida

Na tarde desta quarta-feira (11) no BBB 26, Samira pressionou Alberto Cowboy para saber se irá para o Barrado no Baile.

O veterano quis fazer mistério sobre a decisão, mas a atendente de bar insistiu afirmando que precisa saber para não se arrumar muito à toa.

“Eu preciso saber pra ver que roupa eu me organizo, senão…

tô na lista?”, perguntou a gaúcha.

O ex-participante do BBB 7 lembrou que, quando ela era a Líder, ele não foi avisado com antecedência de que não poderia curtir a noitada dedicada à ela.

“Você me avisou?”, devolveu.

