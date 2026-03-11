BBB 26: Sem Babu, Breno e Leandro analisam o jogo e recalculam a rota

O biólogo e o produtor cultural tiveram uma longa conversa na tarde desta quarta-feira (11)

Na Telinha -
Após a eliminação de Babu Santana, Breno e Leandro Boneco estão recalculando a rota no BBB 26.

Na tarde desta quarta-feira (11), os brothers tiveram uma longa conversa a respeito dos grupos e do jogo.

“Você acha que vai acontecer o quê no jogo, agora?”, perguntou o baiano.

“Jordana e Marciele negociam com Ana Paula.

Solange fica de volante com o Quarto Voar.

E eu sou cada vez mais excluído dos Eternos pela Ana Paula, mas não sou votado pelo Juliano e pela Samira.

Eu não voto em Juliano, Samira, nem você e nem Chai.

Mas, talvez, Alberto e Jonas tenha eu, você e Juliano como votos agora.

E Ana Paula.

Eu continuo tendo cinco opções de voto: Alberto, Jonas, Marciele, Jordana e Ana Paula.

Meus votos”, respondeu o modelo.

