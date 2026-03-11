BBB 26: Sem Babu, Breno e Leandro analisam o jogo e recalculam a rota
O biólogo e o produtor cultural tiveram uma longa conversa na tarde desta quarta-feira (11)
Após a eliminação de Babu Santana, Breno e Leandro Boneco estão recalculando a rota no BBB 26.
Na tarde desta quarta-feira (11), os brothers tiveram uma longa conversa a respeito dos grupos e do jogo.
“Você acha que vai acontecer o quê no jogo, agora?”, perguntou o baiano.
“Jordana e Marciele negociam com Ana Paula.
Solange fica de volante com o Quarto Voar.
E eu sou cada vez mais excluído dos Eternos pela Ana Paula, mas não sou votado pelo Juliano e pela Samira.
Eu não voto em Juliano, Samira, nem você e nem Chai.
Mas, talvez, Alberto e Jonas tenha eu, você e Juliano como votos agora.
E Ana Paula.
Eu continuo tendo cinco opções de voto: Alberto, Jonas, Marciele, Jordana e Ana Paula.
Meus votos”, respondeu o modelo.