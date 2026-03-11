BBB 26: Solange e Leandro choram bastante ao falar da ausência de Babu

A atriz contou que não conseguiu dormir quase nada

Na Telinha - 11 de março de 2026

A eliminação de Babu Santana, que tomou quase 69% dos votos no oitavo paredão do BBB 26, mexeu diretamente com o psicológico do grupo liderado pelo ator.

Nesta quarta-feira (11), Solange Couto chorou bastante ao lembrar do amigo.

Em conversa com Leandro Boneco na área externa, a eterna Dona Jura revelou que não teve uma boa noite de sono depois que o veterano deixou a casa mais vigiada do Brasil.

