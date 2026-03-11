CazéTV fará maratona ao vivo em dia inédito

Serão 18 horas de programação

Na Telinha -
CazéTV fará maratona ao vivo em dia inédito

Na quinta-feira (12), a CazéTV terá 18 horas de conteúdo ao vivo ao longo do dia, algo inédito para o canal fora de grandes eventos internacionais, como Olimpíadas ou competições especiais.

Pela primeira vez, esse tipo de programação vai acontecer em um dia regular de calendário esportivo, sem finais ou grandes decisões concentradas.

A grade começará ainda de madrugada, às 2h30, com o jogo decisivo entre Brasil x Sudão do Sul pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete Feminino, e segue de forma contínua, das 8h até à meia-noite, em uma maratona de 16 horas seguidas de transmissões ao vivo.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.