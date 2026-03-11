Chris Flores se revolta com Babu Santana na Band: "É hora da desculpa"

Jornalista não gostou de fala sobre Ana Paula Renault

Na Telinha - 11 de março de 2026

Chris Flores mandou um recado em tom de indignação para Babu Santana no Melhor da Tarde desta quarta-feira (11).

Ao vivo na Band, a apresentadora acusou o ator de jogar em Ana Paula Renault a culpa de suas próprias atitudes e fez uma menção ao Dia Internacional da Mulher.

“Mais uma vez, Babu, você volta a jogar a culpa na mulher.

‘A culpa é da Ana Paula, que não sabe o limite, não para…’.

Essa hora é a hora da desculpa, é hora de dizer ‘me desculpe, eu errei, vou rever meus pensamentos, minhas colocações, o jeito que eu falo sobre as mulheres’.

Até porque o Dia Internacional da Mulher não é um dia de comemoração.

Virou um dia comercial, mas era um dia de luta pelos direitos das mulheres.

A hora agora é só de pedir desculpas, e não de jogar nas costas de uma mulher a culpa pelas suas atitudes”, apontou a jornalista.

