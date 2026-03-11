Coração Acelerado: Longe de Agrado, João Raul vai parar na sarjeta

Galã afoga as mágoas na cachaça, briga no bar e acaba resgatado pelo pai

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) acredita que foi traído por Agrado (Isadora Cruz) e termina noivado.

Solteiro, o Mozão do Brasil vai parar em um bar, se mete em briga e Walmir (Antonio Calloni) resgata o filho na sarjeta.

Ronei (Thomás Aquino) mostra um vídeo da filha de Janete (Letícia Spiller) beijando Leandro (David Junior) e diz ao cantor que o casal sempre esteve junto, e que a jovem só se aproximou dele por interesse.

