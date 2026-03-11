Coração Acelerado: Walmir entra em briga e salva João Raul

Empresário corre ao bar para tirar o filho de confusão após crise com Agrado

Coração Acelerado: Walmir entra em briga e salva João Raul

A novela Coração Acelerado leva ao ar uma sequência que evidencia o momento delicado vivido por João Raul (Filipe Bragança) após o fim de seu relacionamento com Agrado (Isadora Cruz).

O episódio ganha destaque pela intervenção de Walmir (Antonio Calloni), que precisa agir rapidamente para retirar o filho de uma situação de violência em um bar.

A crise começa depois de uma discussão entre João Raul e a ex-noiva.

O cantor decide procurar Agrado ao descobrir que ela colocou à venda o vestido que usaria no casamento dos dois.

