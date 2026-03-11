Êta Mundo Melhor: Segredo explode e Zulma implora para salvar casamento com Candinho

Confissão de Celso interrompe cerimônia e revela farsa sobre o filho do protagonista

Na Telinha - 11 de março de 2026

A novela Êta Mundo Melhor leva ao ar uma de suas sequências mais decisivas com o casamento forçado entre Candinho (Sergio Guizé) e Zulma (Heloisa Périssé).

O momento, aguardado ao longo da trama, transforma-se em uma sucessão de revelações que desmonta o plano da vilã e muda o rumo da história.

A cerimônia acontece em uma igreja quase vazia.

No momento tradicional em que o padre Lucas (João Camargo) pergunta se alguém se opõe à união, a celebração é interrompida.

Celso (Rainer Cadete) surge acompanhado de Asdrúbal (Luis Miranda) para impedir que o casamento aconteça.

