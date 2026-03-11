Final de Êta Mundo Melhor: Zulma salva Samir, mas acaba atropelada em seu lugar

Vilã pede perdão a Candinho e o filho antes de morrer

Na Telinha - 11 de março de 2026

Nos momentos finais de Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloísa Périssé) foge da igreja levando Samir (Davi Malizia), impede menino de ser atingido por um bonde, mas é atropelada e fica gravemente ferida.

Certa de que vai morrer, a vilã pede perdão a Candinho (Sergio Guzié) e o filho por mantê-los longe um do outro.

O menino foi sequestrado ainda bebe, indo parar por um acaso na Casa dos Anjos.

Celso (Rainer Cadete) reconheceu o herdeiro do caipira e convenceu a diretora a criá-lo, sem que ninguém soubesse a sua origem, em troca de uma boa mesada.

