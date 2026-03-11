Final de Êta Mundo Melhor: Zulma salva Samir, mas acaba atropelada em seu lugar

Vilã pede perdão a Candinho e o filho antes de morrer

Na Telinha -
Final de Êta Mundo Melhor: Zulma salva Samir, mas acaba atropelada em seu lugar

Nos momentos finais de Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloísa Périssé) foge da igreja levando Samir (Davi Malizia), impede menino de ser atingido por um bonde, mas é atropelada e fica gravemente ferida.

Certa de que vai morrer, a vilã pede perdão a Candinho (Sergio Guzié) e o filho por mantê-los longe um do outro.

O menino foi sequestrado ainda bebe, indo parar por um acaso na Casa dos Anjos.

Leia também

Celso (Rainer Cadete) reconheceu o herdeiro do caipira e convenceu a diretora a criá-lo, sem que ninguém soubesse a sua origem, em troca de uma boa mesada.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.