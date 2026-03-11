Fred Bruno vai às lágrimas por indicação ao Melhores do Ano: "Não dá pra acreditar"

Apresentador está à frente do Globo Esporte SP

Fred Bruno comemorou sua indicação ao Melhores do Ano, prêmio do Domingão com Huck que acontece no dia 29 de março.

“Ser indicado a esse prêmio no meu primeiro ano é algo que não dá pra acreditar”, admitiu em seus Stories, no Instagram.

“Foi uma das notícias mais especiais da minha vida.

Como funciona o prêmio: todos os funcionários da Globo recebem um e-mail, e essa votação é interna”, explicou o apresentador do Globo Esporte SP.

