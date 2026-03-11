Joel Datena critica Xuxa e defende que pode bater no filho: "Aqui quem manda sou eu"

Apresentador comentou polêmica com a Rainha dos Baixinhos

Na Telinha -
Quase 10 anos depois da polêmica, Joel Datena voltou a falar sobre um episódio protagonizado por ele e pela apresentadora Xuxa Meneghel.

Em 2017, a Rainha dos Baixinhos criticou o funcionário da Band após ele defender o uso de palmadinhas para corrigir crianças.

No NaTelinha Talk desta quarta-feira (11), o titular do Brasil Urgente emitiu a mesma opinião sobre as palmadas e lembrou da controvérsia que foi parar na Justiça após o pai dele, José Luiz Datena, se envolver e atacar a loira.

