Joel Datena critica Xuxa e defende que pode bater no filho: "Aqui quem manda sou eu"
Apresentador comentou polêmica com a Rainha dos Baixinhos
Quase 10 anos depois da polêmica, Joel Datena voltou a falar sobre um episódio protagonizado por ele e pela apresentadora Xuxa Meneghel.
Em 2017, a Rainha dos Baixinhos criticou o funcionário da Band após ele defender o uso de palmadinhas para corrigir crianças.
No NaTelinha Talk desta quarta-feira (11), o titular do Brasil Urgente emitiu a mesma opinião sobre as palmadas e lembrou da controvérsia que foi parar na Justiça após o pai dele, José Luiz Datena, se envolver e atacar a loira.