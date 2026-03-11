Joel Datena diz que ser filho de Datena facilitou início na TV
Apresentador afirma que permanência depende de desempenho e resultado
O apresentador Joel Datena afirmou que ter o pai conhecido no meio televisivo facilitou sua entrada nas emissoras de TV.
A declaração foi feita nesta quarta-feira (11) durante o NaTelinha Talk, conduzido pela jornalista Drika Oliveira.
Filho do apresentador José Luiz Datena, Joel afirmou que o sobrenome pode abrir portas, mas que a continuidade na carreira depende do desempenho profissional.