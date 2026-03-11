NaTelinha Talk: Joel Datena é o entrevistado desta quarta-feira; assista

A entrevista será conduzida por Drika Oliveira e Helô Amighini a partir das 19h, no YouTube

Na Telinha - 11 de março de 2026

Nesta quarta-feira (11), o NaTelinha Talk Podcast recebe o apresentador Joel Datena.

A entrevista exclusiva será transmitida às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Drika Oliveira e Helô Amighini.

Joel Datena é jornalista e apresentador brasileiro e construiu sua carreira principalmente na televisão.

Filho do também apresentador José Luiz Datena, ele seguiu os passos do pai no jornalismo.

Formado na área, iniciou sua trajetória trabalhando nos bastidores e como repórter em emissoras de TV, ganhando experiência em coberturas jornalísticas, especialmente de temas ligados à segurança pública.

