Neusa Borges ganha contrato vitalício na Globo: "Reconhecimento"

Neusa Borges é a mais nova contratada vitalícia da Globo.

Depois de ser homenageada pela série Tributo, que exibiu – e homenageou – toda a sua trajetória até os dias de hoje, agora ela tem compromisso eterno com a líder de audiência.

“Reconhecimento”, disse ela.

A informação foi publicada por ela na manhã desta quarta-feira (11) em sua página no Instagram.

O canal vem fazendo um movimento diferente daquele entre 2023 e 2024, quando passou a encerrar consecutivos contratos fixos.

