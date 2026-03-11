Neusa Borges ganha contrato vitalício na Globo: "Reconhecimento"
Artista agora é contratada para sempre na emissora
Neusa Borges é a mais nova contratada vitalícia da Globo.
Depois de ser homenageada pela série Tributo, que exibiu – e homenageou – toda a sua trajetória até os dias de hoje, agora ela tem compromisso eterno com a líder de audiência.
“Reconhecimento”, disse ela.
A informação foi publicada por ela na manhã desta quarta-feira (11) em sua página no Instagram.
O canal vem fazendo um movimento diferente daquele entre 2023 e 2024, quando passou a encerrar consecutivos contratos fixos.