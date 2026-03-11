Rainha da Sucata: Mariana descobre segredo de Renato e vai parar em sanatório
Mulher do vilão se torna prisioneira para não atrapalhar os planos do bandido
Em Rainha da Sucata, Mariana (Renata Sorrah) vai descobrir o segredo de Renato (Daniel Filho).
Depois, a mulher do vilão é dopada por ele e, desacordada, é levada para um sanatório.
A novela está em reta final no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Mariana vai encontrar Iolanda (Laura Cardoso), a mãe de Renato.
Ela leva a sogra para a casa do casal, onde mãe e filho têm um embate.