Apresentadora iniciou o A Tarde é Sua animada

Sonia Abrão dança Uni, Duni, Tê e celebra eliminação de Babu Santana do BBB 26

Sonia Abrão começou o A Tarde é Sua desta quarta-feira (11) em clima de festa.

A apresentadora e seus colegas de bancada utilizaram máscaras com o rosto de Babu Santana coberto com um ‘X’ vermelho e ainda cantaram e dançaram a música Uni, Duni, Tê, do Trem da Alegria.

“O eliminado foi você, Babu, que coisa boa”, comemorou a jornalista, que nas últimas semanas estava detonando o comportamento do ator no BBB 26, principalmente em relação à postura dele com Ana Paula Renault e Chaiany Andrade.

