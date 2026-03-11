Sonia Abrão dança Uni, Duni, Tê e celebra eliminação de Babu Santana do BBB 26

Apresentadora iniciou o A Tarde é Sua animada

Na Telinha - 11 de março de 2026

Sonia Abrão começou o A Tarde é Sua desta quarta-feira (11) em clima de festa.

A apresentadora e seus colegas de bancada utilizaram máscaras com o rosto de Babu Santana coberto com um ‘X’ vermelho e ainda cantaram e dançaram a música Uni, Duni, Tê, do Trem da Alegria.

“O eliminado foi você, Babu, que coisa boa”, comemorou a jornalista, que nas últimas semanas estava detonando o comportamento do ator no BBB 26, principalmente em relação à postura dele com Ana Paula Renault e Chaiany Andrade.

Leia conteúdo completo aqui.