Tiago Leifert defende Neymar em meio à polêmica com modelo francesa: "Acontece"

Apresentador opinou sobre o assunto durante participação no Fofocalizando, do SBT

Tiago Leifert comentou a polêmica envolvendo Neymar, que recentemente curtiu fotos sensuais da modelo francesa Pauline Tantot.

O apresentador, em tom de brincadeira, falou do assunto durante sua participação no Fofocalizando, do SBT, na terça-feira (10).

“Eu vou defender o Ney.

Acontece muito, você tá lá sem ter o que fazer, tá vendo os reels, aí de repente aparece uma foto de uma mulher muito bonita.

Você, que é um homem responsável, quer rapidamente tirar aquela foto da timeline”, afirmou Tiago Leifert.

