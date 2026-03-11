Tiago Leifert defende Neymar em meio à polêmica com modelo francesa: "Acontece"
Apresentador opinou sobre o assunto durante participação no Fofocalizando, do SBT
Tiago Leifert comentou a polêmica envolvendo Neymar, que recentemente curtiu fotos sensuais da modelo francesa Pauline Tantot.
O apresentador, em tom de brincadeira, falou do assunto durante sua participação no Fofocalizando, do SBT, na terça-feira (10).
“Eu vou defender o Ney.
Acontece muito, você tá lá sem ter o que fazer, tá vendo os reels, aí de repente aparece uma foto de uma mulher muito bonita.
Você, que é um homem responsável, quer rapidamente tirar aquela foto da timeline”, afirmou Tiago Leifert.