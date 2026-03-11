Três Graças: Arminda realiza fantasia com Joaquim na cama de Ferette

Sucateiro vai trabalhar de mordomo na casa do vilão e retoma caso com dondoca

Na Telinha - 11 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) esconde Joaquim (Marcos Palmeira) na casa de Ferette (Murilo Benício), lhe dá um uniforme de mordomo e quase é flagrada pelo vilão na cama com o sucateiro.

A reviravolta acontece depois que a vilã dopa o pai de Gerluce (Sophie Charlotte) e recupera a estátua.

A essa altura, uma foto da escultura no ferro-velho já terá vazado para a polícia, e Paulinho (Romulo Estrela) e chama a namorada para depor.

Leia conteúdo completo aqui.