Três Graças: Arminda realiza fantasia com Joaquim na cama de Ferette

Sucateiro vai trabalhar de mordomo na casa do vilão e retoma caso com dondoca

Na Telinha -
Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) esconde Joaquim (Marcos Palmeira) na casa de Ferette (Murilo Benício), lhe dá um uniforme de mordomo e quase é flagrada pelo vilão na cama com o sucateiro.

A reviravolta acontece depois que a vilã dopa o pai de Gerluce (Sophie Charlotte) e recupera a estátua.

A essa altura, uma foto da escultura no ferro-velho já terá vazado para a polícia, e Paulinho (Romulo Estrela) e chama a namorada para depor.

Na Telinha

