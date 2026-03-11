Três Graças: Ferette ameaça Gerluce e exige fortuna escondida

Vilão dá ultimato de 24 horas e coloca família da protagonista em risco

Nos próximos capítulos de Três Graças, o conflito envolvendo o roubo da escultura As Três Graças ganha um novo nível de tensão.

Ferette (Murilo Benício) parte para o confronto direto com Gerluce (Sophie Charlotte) e passa a exigir a devolução dos R$ 5 milhões que estavam escondidos dentro da peça.

A situação começa a se intensificar depois que Arminda (Grazi Massafera) decide denunciar o desaparecimento da obra na delegacia de Paulinho (Romulo Estrela).

Na versão apresentada à polícia, a vilã acusa Rogério (Eduardo Moscovis) de ter sido o responsável pelo roubo.

