Três Graças: João Rubens cansa de loucura de Kasper e pede separação

Prisão do galerista no caso da escultura provoca crise e pedido de divórcio

Três Graças: João Rubens cansa de loucura de Kasper e pede separação

A novela Três Graças apresenta uma virada no núcleo de Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis).

A obsessão do galerista pela famosa escultura desencadeia uma sequência de acontecimentos que termina em prisão e, logo depois, em uma ruptura dentro do próprio casamento.

O problema começa quando Kasper descobre que a peça estava em um ferro-velho.

Determinado a obtê-la, ele articula um plano e conta com a ajuda de Stephanie (Clara Choveaux) e Bagdá (Xamã) para retirar a obra do local.

A decisão marca o início de uma cadeia de problemas que rapidamente ganha dimensão policial.

