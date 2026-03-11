Três Graças: Kasper é preso após exibir escultura roubada em evento

Obsessão pela obra desencadeia investigação policial e crise no casamento

A novela Três Graças coloca o personagem Kasper (Miguel Falabella) no centro de uma sequência que mistura obsessão, investigação e crise familiar.

O galerista acaba detido depois que a busca pela escultura conhecida como As Três Graças ultrapassa limites e chama a atenção da polícia.

A história começa quando Kasper descobre que a peça havia parado em um ferro-velho.

Determinado a ficar com a obra, ele organiza um plano para recuperá-la.

Para isso, conta com a colaboração de Stephanie (Clara Choveaux) e Bagdá (Xamã).

A iniciativa, no entanto, desencadeia uma série de problemas que rapidamente se transformam em caso policial.

