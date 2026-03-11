Três Graças: Lena se sente culpada e vai atrás de notícias de Joélly

Filha tirada dos braços da adolescente está com casal em Portugal

Nos próximos capítulos de Três Graças, bate um peso na consciência e Lena (Barbara Reis) vai querer ir atrás de notícias de Joélly (Alana Cabral), mas será impedida por Herculano (Leandro Lima).

O casal que comprou a filha da adolescente está em Portugal com a bebê.

Enquanto Paulinho (Romulo Estrela) se mobiliza para tentar encontrar Samira (Fernanda Vasconcellos) e recuperar a neta de Gerluce (Sophie Charlotte), a namorada de Raul (Paulo Mendes) sofre por ter tido a criança tirada dos seus braços assim que nasceu.

