Advogada entra com habeas corpus após farmacêutica ser detida em flagrante

Três Graças: Leonardo recorre a Zenilda para tentar tirar Viviane da prisão

A novela Três Graças apresenta uma nova reviravolta envolvendo Viviane (Gabriela Loran), cuja prisão provoca um movimento inesperado dentro da própria trama.

No centro do episódio está Leonardo (Pedro Novaes), que procura Zenilda (Andréia Horta) em busca de ajuda para libertar a ex-companheira.

Viviane é detida em flagrante sob acusação de comercializar medicamentos adulterados na farmácia da Fundação.

A prisão acontece após uma articulação que envolve Ferette (Murilo Benício) e a delegada Marisa (Aline Fanju).

O episódio intensifica as tensões entre os personagens e amplia o conflito em torno do esquema de falsificação de remédios.

