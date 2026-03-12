BBB 26: Alberto Cowboy vence a Prova do Líder pela terceira vez

Disputa teve etapa em trios e final individual com eliminação

A liderança da semana no BBB 26 foi definida na noite desta quinta-feira (12), após a realização de uma prova.

Ao final da dinâmica, Alberto Cowboy venceu a disputa e conquistou o posto de líder da semana.

A prova começou com os participantes divididos em trios.

Cada equipe iniciou a dinâmica com 100 pontos.

Em cada rodada, os integrantes do trio foram posicionados em salas diferentes, cada uma representando uma parte da oferta do patrocinador da dinâmica.

