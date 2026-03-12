BBB 26: Ana Paula e Milena acusam Cowboy de mentir para patrocinador do programa

A babá e a jornalista falaram sobre a negativa que o empresário deu de querer retomar a carreira de cantor

Em conversa na sala, Ana Paula Renault e Milena falaram sobre o fato de Alberto Cowboy ter negado a intenção de retomar a carreira de cantor quando deixar o BBB 26 – o brother deu a entender isso durante a Festa dos Líderes na madrugada desta quinta-feira (12).

“O trem descambou, ficou sério.

Ele insiste em falar que o ‘filho da p*ta’ é eu xingando a mãe dele.

Isso não sai da cabeça dele.

Eu chamei ele de filho da p*ta de novo, ele virou e falou assim ‘a minha não, mas a sua é’.

Então quer dizer que ele xingou a minha.

Mas eu hora nenhuma xinguei a dele.

Você vê que o bom moço, na hora que tem uma brechinha, sai correndo da casca”, comentou a jornalista.

