BBB 26: Ana Paula faz descoberta sobre Cowboy e promete usar informação: "Bom saber"

A jornalista foi informada da novidade por Milena e Juliano Floss

Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula faz descoberta sobre Cowboy e promete usar informação: "Bom saber"

Ana Paula Renault fez uma descoberta e tanto envolvendo Alberto Cowboy no BBB 26.

Depois que voltou do Barrado no Baile, a sister foi informada por Milena que o brother recebeu instrumentos musicais durante a Festa dos Líderes e manifestou o desejo de retornar à carreira musical.

Para a loira, isso explica muita coisa no jogo do adversário.

Leia também

“As pessoas falam as coisas, eu não rebato de imediato porque eu acho as coisas muito absurdas, só que elas fazem sentido nas cabeças delas”, avaliou a veterana.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.