BBB 26: Ana Paula faz descoberta sobre Cowboy e promete usar informação: "Bom saber"
A jornalista foi informada da novidade por Milena e Juliano Floss
Ana Paula Renault fez uma descoberta e tanto envolvendo Alberto Cowboy no BBB 26.
Depois que voltou do Barrado no Baile, a sister foi informada por Milena que o brother recebeu instrumentos musicais durante a Festa dos Líderes e manifestou o desejo de retornar à carreira musical.
Para a loira, isso explica muita coisa no jogo do adversário.
“As pessoas falam as coisas, eu não rebato de imediato porque eu acho as coisas muito absurdas, só que elas fazem sentido nas cabeças delas”, avaliou a veterana.