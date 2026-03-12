BBB 26: Ana Paula ironiza Cowboy ao saber de cantoria: "Perdi, né?"
A jornalista e o empresário trocaram farpas na cozinha
Ana Paula Renault cumpriu o que prometeu mais cedo e cutucou Alberto Cowboy no BBB 26 – a jornalista foi informada por Milena que o empresário cantou na festa e deu a entender que gostaria de resgatar a carreira artística.
Ao encontrá-lo na cozinha, a loira não pensou duas vezes.
“E aí, Humberto, como é que foi a cantoria ontem?”, questionou a sister.
“Foi ótima, Ana Paula, você perdeu, viu?”, respondeu o ex-participante do BBB 7.