BBB 26: Ana Paula ironiza Cowboy ao saber de cantoria: "Perdi, né?"

A jornalista e o empresário trocaram farpas na cozinha

Ana Paula Renault cumpriu o que prometeu mais cedo e cutucou Alberto Cowboy no BBB 26 – a jornalista foi informada por Milena que o empresário cantou na festa e deu a entender que gostaria de resgatar a carreira artística.

Ao encontrá-lo na cozinha, a loira não pensou duas vezes.

“E aí, Humberto, como é que foi a cantoria ontem?”, questionou a sister.

“Foi ótima, Ana Paula, você perdeu, viu?”, respondeu o ex-participante do BBB 7.

